Antes e depois: reforma transforma lar destruído

Antes da reforma, a sala de estar parecia abandonada. A simpática mesa de madeira não tinha relação com o restante do espaço, enquanto a geladeira, que não cabia na cozinha, roubava espaço do ambiente. As paredes estavam encardidas e seus principais arranjos eram as canaletas de fiação mal posicionadas. Para piorar, a luz fluorescente dava um ar monótono ao espaço.