A casa de lazer de Gloria Kalil fica em São Paulo e tem uma piscina no teto

Os painéis de vidro, que fecham as laterais do volume habitável, que abriga o apartamento do caseiro e os dormitórios, e o painel de madeira, que reveste a fachada frontal, contrastam com o brutalismo da estrutura de concreto aparente, com o jardim tropical e com os espelhos d’águas, situados em três níveis diferentes e evidenciam o caráter contemporâneo do edifício. Os espelhos d’água desempenham um papel primordial no projeto, criando atmosferas e sensações diferentes nos três níveis em que se encontram. Além da função ornamental, os espelhos d’água regulam a umidade e a temperatura dos ambientes.