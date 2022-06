6 pergolados maravilhosos para sonhar acordado

Como foi mencionado no artigo: a manutenção dessas estruturas deve ser frequente, principalmente se o material utilizado for a madeira, além de retocar a pintura e manter as cortinas limpas. Se o seu pergolado for de madeira precisa envernizar de vez em quando. Agora, se for de ferro precisa pintura também, ou seja, não importa o material o pergolado precisa de cuidados.

Observação: o mesmo equivale para a manutenção dos decks. Existem vernizes especiais para madeira que devem ser empregados após a construção da estrutura. Ter um pergolado sem dúvida valorizará seu imóvel, claro, além de deixá-lo convidativo e belo.