Sobradinho parece simples, mas tem interiores de filme

O edifício está localizado no Largo do Priorado e, assim como os diversos edifícios anônimos do local construídos no final do século XIX e no início do século XX, era detentor de boa qualidade construtiva e material, com paredes de granito e estrutura feita de colunas de concreto e vigas de madeira. Ao longo dos anos o edifício passou por diversas modificações, que buscavam adequar o edifício às necessidades dos seus moradores. O resultado é que, exceto a sua qualidade construtiva, o edifício apresenta poucos vestígios do seu aspecto original. O projeto de renovação buscou, portanto, principalmente criar condições de habitabilidade para a família de cinco membros, atender as suas necessidades práticas e dar aos ambientes uma personalidade própria.