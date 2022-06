Com entrada chique e banheira no quintal, casa vai te deixar boquiaberto

A fachada principal da residência é caracterizada pela composição volumétrica de prismas retangulares cobertos com telhas metálicas de planos inclinados e pelo uso de materiais naturais, como pedra e madeira. O volume da garagem é o que se projetada para além da divisa frontal. As aberturas discretas evidenciam a preocupação com a privacidade dos espaços internos. O projeto paisagístico, um dos grandes aliados do projeto arquitetônico, ganha destaque pela vegetação exuberante. Neste projeto fica evidente a contribuição do paisagismo para a aparência cativante e convidativa da residência. Além disto, o jardim frontal em geral tem por função garantir uma área verde livre, para a infiltração das águas da chuva no solo e para regular o microclima.