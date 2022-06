Tetos de madeira: 10 ideias grandiosas!

Os tetos de madeira podem fazer com que um espaço pareça pequeno, por isso é aconselhável que se pinte as paredes com uma cor clara para iluminar e principalmente para destacar o teto e torná-lo o foco do ambiente. Para os móveis, utilize poltronas com tecido de lona em tons claros como bege ou branco para combinar com o estilo, como faz o exemplo da Excelencia en Diseño.

Uma casa clara e iluminada, mais uma vez com a utilização de materiais diferentes para dinamizar o design.