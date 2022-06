10 fornos e fogões a lenha perfeitos para o frio

Qualquer canto disponível é um bom lugar para ter um fogão a lenha como este. Para Liliana Zenaro, em nenhum espaço é impossível instalar um pequeno forno como este revestido em tijolinhos sem acabamento para dar o toque rústico característico.

Uma ambientação totalmente campestre nos convida para nos deliciarmos com este sabor particular que podemos experimentar, por exemplo, em pizzas feitas no forno a lenha, uma grande ideia para um final de semana em que buscamos relaxar e esquecer as formalidades com a família.