Inove na decoração usando tapetes redondos

Para ter um ambiente visualmente agradável, é válido se atentar para que a estampa aplicada no tapete redondo seja pensada em conjunto com as texturas ou cores presentes ao redor do recinto. Em algumas situações, a estampa do tapete se torna protagonista do projeto e o restante dos elementos é escolhido a partir dela. Desta maneira, escolha os outros elementos que façam sentido ou que funcionem bem com os detalhes presentes no modelo de tapete redondo de sua escolha.