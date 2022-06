Chique! Casa pré-fabricada de 180 m² ficou pronta em 4 meses

A forma da residência é baseada na tipologia tradicional, com destaque para o desenho do telhado inclinado de duas águas, que dialoga com as construções locais e realça a forma tradicional do edifício. Porém, o sistema construtivo adotado é o sistema pré-fabricado com componentes estruturais de aço e vedação em madeira. As superfícies externas são revestidas com tábuas de carvalho e as superfícies internas são revestidas com painéis de madeira compensada.