Casa de campo modular tem decoração clean em madeira

As casas modulares ainda são pouco conhecidas dos brasileiros, mas lá fora são tão requisitadas quanto os projetos arquitetônicos convencionais sob encomenda. Uma casa modular tem inúmeras vantagens, como facilidade de transporte, rapidez de construção, redução de desperdícios, possibilidade de customização e máxima previsibilidade, já que o cliente já sabe de início o aspecto final da residência e o custo da obra.

Hoje desembarcamos na Austrália, no outro lado do planeta, para apresentar uma casa modular de madeira espetacular. Localizada em Berry, no estado de New Sotuh Wales, a casa modular projetada pelo estúdio MODSCAPE PTY LTD surgiu do desejo dos clientes, residentes de Melbourne, de desfrutar de um refúgio privativo em meio à natureza. A casa tem a forma de pavilhão e prioriza a privacidade dos moradores e as vistas para o entorno deslumbrante.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos desta residência de madeira fabulosa? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens desta casa modular impressionante, cujo custo, considerado o modelo padrão, é de U$ 1.128.000.