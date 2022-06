Fachada antiga e décor moderno: a casa de campo dos sonhos

Hoje desembarcamos na Inglaterra, para apresentar uma casa de campo simplesmente adorável. Esta casa de campo foi completamente renovada e atualizada pelo estúdio Dedraft LTD. O projeto de renovação buscou corrigir os equívocos de modificações anteriores e restaurar o aspecto original da construção. Já o projeto de interiores focou na funcionalidade e no conforto, fazendo uso de soluções de marcenaria personalizadas.

Um dos maiores atrativos desta residência do século XIX é a paisagem natural circundante e a atmosfera rural e bucólica que contagia todo o seu entorno. A morada está localizada perto de Kemble, no distrito de Cotswods, região rural e pacata onde nasce o rio Tâmisa. Além da tranquilidade e do clima do campo, os moradores podem desfrutar do contato intenso com a natureza e com os animais da fazenda. A casa rústica e a paisagem rural compõem o cenário perfeito para os dias de descanso e de conciliação com a natureza.

Confira a seguir mais detalhes e mais imagens desta casa rústica adorável que impressiona quem a observa e encanta quem experimenta seus ambientes aconchegantes e práticos.