Tire Todas as Suas Dúvidas Sobre Laje Nervurada | Laje Nervurada: Vantagens, Desvantagens, Tipos e Onde Usar

O nome é bem estranho e, se você não for da área da arquitetura ou da engenharia civil, provavelmente nunca ouviu falar em “laje nervurada”.

A laje nervurada nada mais é do que uma laje de concreto construída com nervuras (por isso o nome) que se ligam entre si com a ajuda de uma capa. O aspecto é uma laje com aspecto de xadrez , com pequenos quadrados e linhas que se cruzam formando grandes vãos abertos.