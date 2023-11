Mesa de canto para sala e quarto: dicas para usar e +17 modelos inspiradores

O mais interessante de uma mesa lateral é que, com criatividade, ela pode ganhar diferentes utilidades na casa. Claro, alguns modelos são bem específicos para ficar no cantinho ao lado do sofá ou da cama, servindo de criado-mudo, enquanto outros podem ir para o centro da sala, para pertinho do sofá como mesinha de apoio e até como banco extra.

Uma das vantagens da mesa de canto para sala é que os ambientes pequenos, onde não cabe uma mesinha de centro, continuam sendo funcionais com mesinhas de apoio nos lados onde não atrapalham a circulação. Nesse caso é interessante optar por mesinha leves, fáceis de transportar, se quiser mudá-las do canto para a frente do sofá de vez em quando.

Mesmo quando você não tem muitos objetos para colocar sobre a mesa lateral, ainda assim vale a pena ter esse móvel, seja na sala de estar, de tv ou na sala de jantar, pois a mesinha preenche os espaços vazios e complementa a personalização do seu ambiente. Ela pode ser, simplesmente, uma peça decorativa atraente no seu lar.

Viu como só existem vantagens em escolher uma, ou até um conjunto mesa de apoio para os ambientes da sua casa? Agora você só precisa decidir qual é o modelo que mais combina com a sua decoração e que vai ser mais funcional, conforme as necessidades da sua rotina em casa. Veja quantas ideias lindas para se inspirar!