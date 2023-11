Balcão para banheiro: Dicas para escolher o ideal e 27+ modelos inspiradores

O balcão para banheiro é um móvel cheio de vantagens quando você escolhe a peça certa, ou seja, que encaixe perfeitamente no seu banheiro, que harmonize com a decoração do ambiente e que seja útil, com espaço suficiente para o que você pretende armazenar dentro dele. Então, leve em conta essas dicas importantes, que todo arquiteto e designer de banheiro presta atenção na hora de projetar esse ambiente:

Antes de comprar o balcão para banheiro, pense no que você pretende guardar dentro dele para que seja realmente útil;

Se você tem um banheiro pequeno, o balcão suspenso na parede traz mais amplitude, deixando o piso livre;

Grande ou pequeno, a profundidade do balcão deve ter de 35 a 55 centímetros;

Um balcão comum tem portas de 45cm de largura e gavetas com 15 a 27cm de altura;

A altura total do balcão com a pia fica em torno de 85 a 93cm;

Se o seu balcão vai ficar muito perto da porta, prefira um modelo com portas de correr para ocuparem menos espaço no ambiente;

Se preferir, escolha um balcão sem portas nem gavetas, apenas com prateleiras, para deixar o visual mais leve;

No caso de escolher apenas prateleiras sem portas, lembre-se de usá-las para guardar apenas coisas com uma estética mais legal, como toalhas dobradas, cesto com papel higiênico sem a embalagem, tudo para ficar visualmente mais agradável;

No banheiro, evite usar o aglomerado como material, pois ele pode inchar com a umidade. No lavabo, que não tem chuveiro, não tem esse problema;

Cuidado com acabamentos em laca, pois o material pode manchar em contato com produtos químicos, inclusive tinta de cabelo;

O mármore é um bom material, mas também pode manchar se o balcão não for limpo com frequência;

Outras opções para a bancada do balcão são granito, quartzo, vidro, pastilhas e porcelanato.

Então, com essas dicas em mente, veja agora 27 modelos de balcão para banheiro, que vão desde os mais simples até os bem sofisticados, e para todos os tamanhos de banheiros. Inspire-se com ideias para escolher o seu.