Esse apartamento é perfeito para os amantes de sofisticação e elegância

Olhando por essa perspectiva, a sala de estar revela um belíssimo sofá azul que se destaca no ambiente com relação às demais tonalidades, mas preservando a perfeita harmonia entre as cores. O verde do jardim interno cria uma atmosfera natural em meio aos elementos sofisticados, enquanto os revestimentos em mármore de diferentes tons e padrões, e a iluminação equilibrada e criativa, expressam leveza e delicadeza.