Porta Retrato de Parede + 45 Inspirações Lindas de Decoração para Parede

Pensar nos móveis, acessórios, estilos… Tudo isso faz parte do processo na hora de planejar a decoração da casa. Porém, muitas vezes, levamos apenas os móveis em consideração e esquecemos de um espaço que também merece atenção: As paredes do ambiente.

Ter uma parede bem decorada pode transformar a decoração do ambiente. Isso é tão verdade que, em muitos casos, a parede decorada vira o centro das atenções do cômodo.

Se você tem uma parede em branco em casa e gostaria de dar mais vida e estilo para ela, acompanhe este livro de ideias para conferir ótimas ideias de como decorar uma parede!