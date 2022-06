7 ideias simples para deixar casas pequenas mais bonitas

Observe que o ambiente ganhou uma decoração na tonalidade clara e praticamente tudo no mesmo tom. O décor foi feito de forma simples e o detalhe ficou por conta do papel de parede. No ambiente, o que traz cor e vida são os detalhes, como a cadeira e lustre no teto.

Uma dica para quem ama tapete na sala é colocá-lo por completo entre o sofá, assim dá a sensação de amplitude. Evite colocar o tapete apenas no centro e deixe o seu ambiente esplêndido!