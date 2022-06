6 dicas para decorar o quarto de casal

O que não falta é opção para decorar um quarto, aliás, para construir também. Por exemplo, usando tons leves e mobília atemporal, a profissional construiu um dormitório com ares de refúgio no campo, mas como se fosse um único ambiente, ou seja, tudo aberto. O quarto ficou com aparência um pouco rustica, assim criou uma atmosfera relaxante e confortável.

Claro que toda decoração envolve investimento, por isso faça um orçamento dos móveis e acessórios decorativos antes de comprá-los e sempre estabeleça limite máximo do que será gasto no décor do seu quarto. Planejamento e organização fazem parte da sua decoração, procure definir tudo que você quer instalar no seu novo espaço.