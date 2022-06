Quadros na sala de estar: 6 composições incríveis

A mistura de quadros com diferentes imagens é incrível e você pode combinar também quadros grande e quadros pequenos, brincar com as formas geométricas ou dar aquela guinada naquela peça deixada de lado. Quadros de pinturas à óleo ou estampados, não faz menor diferença, o importante é ser do jeitinho que você deseja e que transpareça sua personalidade.

Outra ideia muito interessante para combinar na decoração da sala com quadros na parede é usar molduras contrastantes. Por exemplo, se a composição escolhida enfatizou o cinza no seu cômodo, então o seu quadro pode ter moldura colorida, ou ainda se a sua sala for em tons neutros, os seus quadros podem ser de gravura, desenho, fotografia, entre outros. Solte a sua imaginação, pois quadros inspiram e transpiram paz e conforto.