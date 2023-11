Conheça Projeto de Apartamento Deslumbrante que Alia Sofisticação e Elegância (+22 Fotos De Sonho)

Nesta suíte com tons harmônicos, o lustre de cristal é, mais uma vez, o grande destaque, complementado pelas iluminações secundárias entre as ripas de madeira e no forro de madeira invertido. Mas a bancada em pedra preta com veios dourados e a cabeceira acolchoada com espelho adicionam elegância e sofisticação ao ambiente.





Na imagem abaixo, vemos o banheiro desta suíte, cuja proposta foi combinar dois tons de mármore no revestimento de todo o ambiente. Um elemento de destaque é a pia com cuba esculpida em Mármore Bronze Armani, emoldurada pela parede revestida com o mesmo mármore.