Lã de Vidro | Conheça Tudo Sobre Esse Isolante Térmico e Isolante Acústico

Dois grandes problemas que precisam ser superados em uma construção: O isolamento térmico, principalmente em áreas em que as temperaturas ficam muito baixas no inverno ou muito quentes no verão, e o isolamento acústico, mais necessário em áreas urbanas com muito movimento de carros e pessoas ou locais com muito barulho exterior.

Atualmente, na hora de pensar em um projeto, os arquitetos possuem várias opções disponíveis para lidar com esses problemas. Entre as soluções, uma bastante utilizada é a lã de vidro.