Mesa de Mármore | 34 Ideias e Inspirações Usando Mesa de Mármore que Você Precisa Conferir

Ninguém quer estragar ou manchar sua mesa de mármore, não é mesmo? Por ser feita com uma pedra nobre, a mesa de mármore necessita de alguns cuidados.

As bebidas em cor escura e a gordura são as maiores “ameaças” para sua mesa de mármore, principalmente se ela for de cor clara. Por isso, se sua mesa tiver contato com qualquer um desses tipos de substâncias, limpe imediatamente.

Ao limpar, prefira utilizar água, detergente neutro e um pano de limpeza macio. Evite usar produtos químicos como álcool, desengordurante ou qualquer outro que contenha substâncias abrasivas.

Uma forma de fazer com que sua mesa de mármore dure por mais tempo é impermeabilizá-la de uma a duas vezes por ano.