As 26 Melhores Inspirações de Espelho de Banheiro | Escolha o Modelo de Espelho Para Banheiro Ideal para Você

Não existe uma regra na hora de definir o tamanho ideal de espelho de banheiro.

Mas algumas dicas podem fazer diferença.

Por exemplo, o ideal é escolher espelhos grandes para banheiros pequenos. Isso porque o espelho, além de decorar, criará uma sensação de amplitude maior para o ambiente.

Além disso, é preciso pensar na utilidade do espelho e para quais funções ele será usado. Exemplificando: Em lavabos, o espelho provavelmente terá menos utilidade do que no banheiro da suíte. Por isso, pode ser menor no primeiro caso e maior no segundo.

Mas claro, essa escolha também depende de gosto e do design do ambiente.