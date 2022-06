6 jeitos rápidos de mudar sua cozinha sem gastar uma fortuna

A cozinha é um ambiente que merece muita atenção no momento de decorarmos. Passamos boa parte de nosso tempo neste espaço da casa e por isso, este deve ser um ambiente que traduza limpeza e ao mesmo tempo aconchego. Devemos nos sentir inspirados à cozinhar, por isso possuir um mobiliário e utensílios que ajudem neste processo é um fator importante. A cozinha é um espaço utilizado para realizarmos refeições e até mesmo um local em que possamos apresentar aos amigos, por isso deve-se ser funcional sem perder o estilo.

No dia a dia pensamos que seria difícil encarar uma reforma, com o trabalho e outras demandas da rotina, repaginar um cômodo da casa muitas vezes parece uma tarefa impossível. No entanto, não é preciso remover azulejos ou derrubar paredes para provocar pequenas mudanças dentro da cozinha. Bastam pequenos detalhes como introduzir um novo mobiliário ou mudar as cores das paredes que a mudança é rapidamente visível.

Nesta matéria, te mostraremos uma série de sugestões práticas para uma rápida e tão sonhada reforma reforma na cozinha. Não importa o modelo de espaço, seja uma grande cozinha americana ou seja uma cozinha de um pequeno apartamento, as dicas são fáceis e práticas de serem adaptadas. Portanto, prepare seus materiais e mão à obra!