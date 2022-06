7 cozinhas que inspiram a ter uma vida mais saudável

Frutas, legumes e verduras são a base de uma alimentação saudável e devem ser consumidos frescos e diariamente. No entanto, vivemos em uma sociedade orientada para o fast-food e as comidas calóricas, o que faz com que existe muita resistência aos alimentos naturais. Assim, é preciso que seja feito um esforço para, dentro da nossa casa e da nossa cozinha, promover o consumo delas. Colocas as frutas, os legumes e as verduras como foco central da cozinha é um passo nessa direção. Isso se faz, por exemplo, dispondo um belo arranjo de frutas na mesa de refeições ou em nichos nas paredes de forma que se possa ter rápido acesso a elas. Bananas, laranjas, limões, peras, maçãs, maracujás, ameixas e uma grande quantidade de frutas podem estar bem à mão para serem comidas ao natural ou usadas em saladas de frutas, sucos, vitaminas, cremes e até doces. Já os legumes e as verduras podem ser colocados em primeiro plano na geladeira de uma forma muito simples: lavando-os, secando-os e deixando-os prontos para o preparo de pratos. Uma coisa que pode ser feita facilmente é cortar cenouras e pepinos em palitos e deixá-los na geladeira em recipientes plásticos com água para serem comidos naquelas horas em que se tem vontade de beliscar. Outra coisa interessante para se fazer é decorar a cozinha com painéis retratando frutas, caso do projeto da designer de interiores e paisagista Iara Kílaris. Ser cotidianamente lembrado do benefício e sabor das frutas por meio de imagens atraentes é uma forma bem inteligente de promover a saúde alimentar onde se vive.