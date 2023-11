Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre Telha Sanduíche | Telha Sanduíche: Desvantagens, Vantagens, Tipos e Inspirações

As desvantagens da telha sanduíche são apenas duas:

- É mais cara do que as telhas comuns;

- Tem instalação mais difícil, que só pode ser feita por um profissional capacitado.

A maior dessas desvantagens é, sem dúvidas, o preço, que é muito mais alto do que as telhas comuns. Porém, na maioria dos casos, o custo/benefício deste tipo de cobertura vale a pena, já que, apesar do preço, a telha sanduíche é de baixa manutenção e muito resistente e durável.