Reboco | O Que É, Vantagens, Desvantagens e Tudo Que Você Precisa Saber Sobre Reboco de Parede

Esta é a primeira parte do revestimento da parede. Inclusive, alguns designers e arquitetos utilizam a textura do chapisco para revestir paredes (Claro, aí ele é muito bem feito para ficar com um aspecto final bonito, diferente do chapisco de obra).

O chapisco é uma camada grossa e chapiscada (áspera) de argamassa para reboco aplicada diretamente sobre os tijolos da parede. Ele tem a função de deixar a parede com mais atrito para fazer os revestimentos aderirem com mais facilidade.