Unidade Espresso Havanna Por AVR Studio Arquitetura: Conheça Os Detalhes!

A conhecida cafeteria argentina Havanna possui diversas unidades espalhadas por todo o Brasil, seja como café quiosque, store, pop up, totem e street store. O escritório de arquitetura e design de varejo AVR Studio Arquitetura, de São Paulo – criado pela arquiteta Adriana S. Villela, é o responsável pela implementação de todas as unidades da franqueadora Havanna em seus variados formatos da franqueadora em todo o nosso território. Aqui nós vamos mostrar para vocês todos os detalhes da unidade Espresso Havanna com autoatendimento localizada na Galeria Conceito, no bairro do Itaim Bibi na cidade de São Paulo. Ficou curioso? Então segue com a gente!