Casa rústica tem parede de pedra e muita cor na decoração

Ainda no andar superior, onde ficam as áreas privativas, vamos observar este espaço especial onde foi desenvolvido um pequeno escritório. A combinação do novo e do velho gerou um jogo divertido, onde a cor faz parte da brincadeira. A luminária de piso, obra também de Josefa Seara, dá um charme lúdico e descontraído. Deve ser gostoso estudar ou trabalhar aqui, não é mesmo?!