Terreno estreito? Essa casa arrasa com apenas 6,5 m de frente!

Abrimos este livro de ideias com uma belíssima visão da fachada da casa magrinha e incríve. Ao fundo, ela possui um jardim moderno com a forte presença do verde e com o acréscimo de uma mini piscina que refresca a casa inteira. O que achou das grandes janelas? Elas se abrem completamente, de forma fácil e permitem uma ventilação cruzada perfeita. E perceba como a parede de concreto esconde uma moderna e criativa iluminação artificial.

Sem dúvida uma casa para morrer de amores, não é?

