Luminária de Chão | 16 Melhores Ideias Para Incluir a Luminária de Chão na Decoração

Entre os aspectos indispensáveis para um bom projeto arquitetônico, um dos itens indispensáveis, sem dúvidas, é a iluminação.

Uma boa iluminação vai além de embelezar o ambiente, já que é muito importante também para a usabilidade do cômodo. Além disso, as luzes possuem o poder de aclimatar, dar mais destaque para cantinhos especiais e decorações diferenciadas e/ou disfarçar áreas do ambiente. Por isso, é indispensável contratar um bom profissional para pensar na iluminação e montar a decoração de interiores.

Entre as opções de iluminação que encontramos para incluir nos projetos arquitetônicos, um dos mais versáteis é a luminária de chão. Esse tipo de luminária é muito popular e, por isso, pode ser encontrado em vários modelos, que podem ser facilmente adicionados em quase todos os tipos de ambientes.

Abaixo, conheça as principais versões da luminária de chão e inspire-se com alguns ambientes que utilizam a peça de forma apaixonante.