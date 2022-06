Pré-fabricada: essa casa quentinha fica pronta em 5 meses

Essa morada em Centallo, Itália, parece comum, mas foi criada com técnicas de construção rápida. Ela tem estrutura de madeira e, entre os pilares, a equipe de obra instalou um sanduíche de fibra de gesso com lã de rocha no meio. O telhado conta com um painel de fibra de madeira. Como resultado, a casa tem bom isolamento térmico – continua quentinha no tempo frio e é fácil resfriá-la no calor.

A casa foi criada pela empresa italiana Barra & Bar, especializada na concepção e construção de edifícios com base nos conceitos de construção verde e eficiência energética. Segundo a empresa, casas como essa ficam prontas em 20 semanas, ou cinco meses, sem contar a fundação em concreto.

Segundo a empresa, a fibra de gesso traz excelentes resultados. O material é esteticamente semelhante ao gesso que conhecemos, mas com características estruturais consideravelmente maiores. A cantoneira de gesso, por exemplo, pode suportar até 10kg, enquanto a fibra de gesso suporta em torno de 60kg.

Veja as fotos abaixo para entender melhor como essa casa pré-fabricada continua quentinha no inverno: