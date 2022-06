Casa rústica com parede de pedra arranca suspiros

Quem não ama casas rústicas?! Sua simplicidade cativante traz uma energia natural, renovadora e principalmente muito carismática. Aos moldes de um chalezinho de madeira nas montanhas ou de uma tradicional casa de campo européia, seu semblante é sempre de desembaraço e descomplicação. Sempre quando vemos uma casa assim, retomamos aquela sensação de que a vida pode ser simples e deliciosa do jeito que é.

Esta que conheceremos hoje, é um exemplo mais do que especial. A equipe da homify reuniu algumas de suas melhores fotografias para garantir um passeio inspirador por cada um de seus ambientes. E há uma surpresa! Apesar de sua estética rústica e simpática, por dentro ela esconde interiores com relações modernas e soluções atualizadas. Ou seja, encontraremos toda a graciosidade dos materiais naturais combinados com tecnologia e espaços muitíssimo confortáveis.

A casa fica localizada em La Coruña, na Espanha, de onde também são os arquitetos responsáveis, membros da equipe do escritório AD+Arquitectura. Sua arquitetura é voltada para as belíssimas visuais da região. Aproveite este passeio e depois não deixe de nos contar quais as suas impressões.