Sofisticação Por Camila Pimenta: Um Tour Pelo Piso Superior De Uma Casa De Luxo

O segundo piso desta casa de luxo possui um ar mais reservado, mas, claro, sem perder a elegância e requinte que normalmente encontramos nas áreas sociais.Pensando em uma família de um casal com uma filha, o segundo piso está dividido em 10 ambientes: suíte e banheiro para a filha do casal, uma segunda suíte com seu respectivo banheiro e uma suíte master que foi elaborada para suprir todas as necessidades do casal, com um closet destinado para o homem e outro para a mulher, assim como dois banheiros também, um para cada pessoa do casal.

Suíte 1 – Elaborada para filha do casal A proposta para a suíte da filha do casal é super elegante. Utilizando tons neutros e suaves como o off-white e o rosa claro, podemos sentir a leveza e o romantismo do ambiente. Podemos dizer que o grande destaque deste ambiente é a cabeceira da cama, personagem principal da suíte. Elaborada em veludo rosa, e com formas arredondadas que remetem a uma bonita concha, a cabeceira orna perfeitamente com o dossel de madeira e tecido e com os boiseries das paredes. Além disso, essa área da suíte também conta com duas mesas de cabeceira com estilo clássico e atemporal.

Detalhes closet da suíte 1 Seguindo a mesma linha da área da cama, o closet foi desenvolvido com tons neutros. Closet com portas de vidro deixam entrever o interior dos armários. Uma ilha central com gaveteiro também faz parte do armazenamento do ambiente. Destaque aqui para o sofá rosa texturizado que dá um toque de cor e aconchego ao closet.

Iluminação closet da suíte 1 A iluminação pensada por Camila Pimenta tem como intuito evidenciar a decoração e o mobiliário, e se dá, principalmente, por um grande lustre central situado acima da ilha. Nesta imagem também podemos apreciar uma bonita penteadeira em laca de brilho rosa. Leia também o nosso livro de ideias com penteadeira suspensa: vantagens, instalação + 17 inspirações.

Banheiro da suíte 1 O banheiro dessa suíte esbanja luxo, uma vez que está todo revestido por mármore em tons neutros e claros, combinando com toques de dourado e a cor rosa do gabinete. Outro detalhe que faz a diferença neste ambiente é o lustre pendente com altura assimétrica ao lado do espelho.

Suíte 2 A segunda suíte do piso superior apresenta um ar mais moderno e sóbrio, com tons de cinza e dourado. Esta suíte transmite a mesma sofisticação que encontramos nos outros cômodos da casa. Aqui o grande destaque é a cabeceira da cama que apresenta dois rasgos ornamentais, tornando-a uma peça única!

Closet suíte 2 A área do closet desta suíte, situado atrás da cama, possui uma iluminação que realça todo o mobiliário, principalmente o closet, o desenho central da sanca e uma lareira ecológica que dão um toque de luxuosidade e ao mesmo tempo de aconchego.

Banheiro da suíte 2 O grande destaque do banheiro desta suíte é a elegante mistura de dois tons de mármore, um mais claro e outro mais escuro, criando um bonito contraste. A iluminação deste banheiro também dá um toque especial ao ambiente.

Suíte master A suíte master é super impactante, principalmente devido à sua extensa cabeceira clara em capitonê que possui uma leve curvatura, abrangendo também as duas mesas de cabeceira. Tons de dourado predominam no ambiente, fazendo com que os detalhes luxuosos saltem à primeira vista.

Closet senhora A suíte master conta com um closet especial para senhora, elaborado com uma combinação de materiais em tons de dourado enriquecendo assim o ambiente. Deixam esse cômodo ainda mais imponente itens como o sofá vinho e o lustre dourado em cascata.

Detalhes closet senhora O closet foi projetado para suprir as necessidades da cliente. Sendo assim, conta com uma penteadeira elegante e funcional, rodeada por revestimentos em espelho que dão profundidade ao closet.

Armário do closet com iluminação personalizada O closet conta também com uma área com armários com iluminação interna de led e a sanca com ornamentos. Os materiais utilizados combinam perfeitamente entre si, dando destaque ao pulso preto e branco desenhado.

Banheiro senhora O banheiro em mármore preto e branco recebe detalhes estrategicamente colocados em dourado, como a moldura do espelho.

Detalhes banheiro senhora O ponto central do banheiro é a banheira preta esculpida. Compõem essa área do banheiro uma parede de espelhos decorativos e um lustre de cristais.

Closet senhor Os armários do closet senhor também contam com iluminação interna de led e possuem um revestimento em um tom neutro e sóbrio, que combina também com o piso de mármore em preto e branco como o restante do quarto.