10 fachadas dos sonhos: casas grandes e pequenas para sonhar acordado

Talvez não haja nada mais cativante do que uma casa espetacular com uma imensa piscina. Nesta que conhecemos agora, luxo e sonho reúnem-se para construir espaços modernos, com uma decoração especial e interiores que dialogam diretamente com seu quintal maravilhoso. Com a instalação da piscina em um deck, não foi preciso realizar um recorte complicado, atingindo mais facilmente a profundidade desejada com o auxílio dos desníveis do próprio terreno. Sua configuração é relativamente rasa, perfeita para as crianças e permite que seja coberta no inverno evitando possíveis acidentes. Que tal?