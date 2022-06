7 ideias para criar uma entrada de casa espetacular

É sempre bom mudar! De tempos em tempos, temos aquela vontade de realizar algumas alterações ao nosso redor, dentro e fora de casa. Muitas vezes, estas mudanças coincidem até com nossas mudanças de humor, de status financeiro ou, quem sabe, também de fase de vida. Uma nova cor para as paredes, novos materiais para a fachada, um detalhe aqui e ali, renovações trazem aquele bem vindo ar de frescor. Que delícia que é poder transformar antigas visuais em espaços totalmente novos!

Especialmente quando pensamos na fachada de nossas casas, há sempre uma preocupação a mais, pois não se trata de um espaço visível apenas para os que ali moram. Vizinhos, amigos e visitas sempre ganham, através da fachada, a primeira impressão de nossa residência. E ela é portanto um verdadeiro cartão de visitas.

No livro de ideias de hoje, trabalharemos 7 ideias incríveis que apontam para uma renovação em nossa fachada, especialmente no percurso de entrada da casa. Transforme sua garagem e inove seu jardim. Aproveite as inspirações a seguir e depois não deixe de nos contar qual delas tem mais a ver com você.