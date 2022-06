Com telhado de palha, essa casa tem interiores de sonho

Esta casa tradicional holandesa certamente não deixará ninguém indiferente. Sua arquitetura possui tudo o que se espera de uma casa ideal, de conforto moderno ao design mais tradicional e acolhedor. Este projeto foi desenvolvido pela empresa holandesa DENOLDERVLEUGELS Arquitetos e Associados, localizada na cidade de Eindhoven.

O edifício está localizado em meio a uma floresta e foi renovado no início de 2013. O volume principal possui dois níveis, ambos cobertos com tradicionais telhados de colmo, uma espécie de palha. A cor off-white contrasta com os tons escuros das esquadrias e molduras. Os andares são ligados por uma escada central e as janelas permitem entrada abundante de luz solar. A casa também possui um anexo no mesmo estilo.

Os materiais, formas e volumes oferecem à moradia uma personalidade totalmente atual, sem prejudicar sua estética clássica e tradicional da região. Deseja conhecê-la? A homify abre suas portas!