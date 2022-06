6 dicas para construir uma piscina no seu jardim

Aquela que tem água, certo? Muito além do óbvio, você precisa definir qual o tipo desejado. E a partir disso saberá como proceder. Por exemplo, se alguém pretende usá-la para exercitar-se, provavelmente precisará de uma piscina com maior comprimento e profundidade. Ou até, para quem tem filhos pequenos, talvez seja necessário optar por um modelo bem raso ou com níveis diferentes para serem aproveitados por toda a família. E se você pretende apenas aproveitar e relaxar ao final de semana, poderá pensar em diferentes modelos e tendências, que variem desde propostas ultramodernas e sofisticadas às piscinas mais simples ou compactas.