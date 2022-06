10 salas lindas planejadas em preto

Qual a sua cor preferida? É fácil combinar ela? Se você pensou mais do que dois segundos para responder a esta pergunta, este Livro de Ideias é perfeito para você. Mas não este não é um artigo que irá responder só sobre a sua cor preferida. É também um manual com dez dicas de decoração para a sua sala de estar. Dez imagens perfeitas para que você veja como uma cor em especial trabalha com muito charme ao ser utilizada para decorar os cômodos. O preto. Sim, o preto, a decoração dark, charmosa, elegante e atemporal. Aquela que nunca perde a personalidade quando é utilizada. Já pensou como seria a sua sala de estar decorada com a cor preta? Neste artigo você poderá fazer isso facilmente.

O preto é uma cor que favorece todos os espaços. Sejam os grandes cômodos ou aqueles em que a limitação física é fator predominante para que a criatividade seja o principal foco no planejamento decorativo. Assim como o branco, o preto funciona como base ou complemento perfeito para qualquer cor. Portanto, se você tem a preferência por uma cor não tão comum, não se preocupe, o preto irá trabalhar muito bem a soma no espaço.

E, para somar esta cor da melhor forma o possível no lar, nada melhor do que explorar todas as possibilidades que a sala nos dá. Mesmo quando instalada em pequenos espaços, a sala mantém uma quantidade grande de objetos de decoração. Isto facilita na combinação de cores para o espaço. Reforçar a decoração fica muito mais fácil utilizando-se de truques a partir de objetos.

E para falar destas duas somas que se complementam muito bem, hoje iremos falar da decoração da sala de estar com a cor preta. São opções projetadas em trabalhos de profissionais associados ao homify ao redor do mundo. Opções simples, elegantes, discretas ou com muita personalidade.

Venha conosco e se deslumbre com estes projetos incríveis!