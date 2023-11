Guia Completo Sobre Impermeabilização de Sofá | Dicas Para Ter Um Sofá Impermeabilizado

O sonho de todo mundo é manter o sofá sempre limpo, bonito, perfeito e, claro, sem manchas. Para garantir isso, a impermeabilização de sofá é a escolha de muitas pessoas.

A impermeabilização é feita da seguinte maneira: A empresa especializada em impermeabilização aplica uma camada de produto que funciona como um selante para as fibras de tecido do sofá. Com as fibras seladas, a passagem de líquidos para o interior do estofado fica fechada. Dessa maneira, ao aplicar a impermeabilização, o problema descrito anteriormente, de derramar refrigerante no sofá, por exemplo, não é uma preocupação. Basta secar o líquido da superfície e pronto. Nada de precisar esfregar o tecido para evitar manchas.