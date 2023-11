Qual a diferença de um chuveiro eletrônico para um chuveiro elétrico? Saiba tudo!

O chuveiro é um dos equipamentos que mais gasta energia na casa. Portanto, todo o cuidado com a economia é pouco.

Um chuveiro elétrico de 4500 W pode ter o consumo mensal de 72,00 kWh; Já um chuveiro elétrico de 5.500 W pode chegar a 88,00 kWh no mês.

Para chegar a uma estimativa de custo, faça a seguinte conta:

A potência do chuveiro x tempo de banho / 60.

Assim, se o chuveiro tem 6kW de potência, o valor do kW/hora é de R$ 0,40, e o banho durou 15 minutos, o resultado será de R$ 18 no mês ou R$ 216 no ano.