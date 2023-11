Mesa de Cavalete: Tipos, Dicas, Informações e 14 Fotos Inspiradoras

Antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre o cavalete em si. Para quem não sabe, o cavalete é um suporte em tripé que pode ser feito de madeira ou metal, originalmente usado com suporte para a colocação de telas ou placas para desenho ou pintura. Com o tempo, percebeu-se que o cavalete também poderia ter outros usos, com o de servir de suporte para mesas principalmente de oficinas e fábricas. Afinal de contas, com apenas dois cavaletes e um tampo de qualquer tipo de material é possível criar uma mesa prática e econômica. Por ter uma origem mais simples e rústica, a mesa de cavalete tende a ser mais relacionada com um tipo de decoração mais rústica ou industrial. Mas não precisa ser necessariamente assim. Como você verá mais adiante, é possível ter uma decoração com mesa cavalete moderna e até mesmo em uma decoração com um estilo mais clássico. Como? Tudo vai depender dos modelos de cavaletes e do tipo de material escolhido para o tampo da mesa.

Modelos de cavaletes

Aqui é onde você pode soltar a sua imaginação e colocar o seu gosto em prática. Foi-se o tempo em que os modelos de cavaletes eram apenas de madeira e metal. Com o avanço da tecnologia é possível encontrar modelos de cavaletes do mais diversos formatos, desde o desenho original clássico usado por pintores, até cavaletes estilizados, com pés mais finos ou mais grossos, e também acoplados à própria mesa. Assim você pode colocar uma mesa cavalete em diferentes tipos de decoração.