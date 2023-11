Vantagens e Desvantagens da Cama Japonesa + 22 Inspirações de Cama Oriental

Depois de um dia cansativo de trabalho só pensamos nela… Nossa cama. Por isso, acima de tudo, o quarto precisa ser aconchegante e a cama deve ser muito confortável.

Atualmente, existem diversos modelos de cama: Cama box, suspensa, quadrada, redonda, retangular, alta, baixa… E a lista se estende ainda mais. Você pode conferir 17 modelos de cama que já mostramos por aqui.

Entre os modelos que estão em alta está a cama japonesa.

As características da cama estilo japonesa são o minimalismo e a simplicidade com que são construídas, geralmente, apenas uma base com o colchão em cima, e, claro, a sua baixa altura.

E você sabe o motivo de essa cama ser mais baixa do que aquilo que normalmente vemos por aí? A cama tatame, como também é conhecida esse tipo de móvel, tem essa altura porque os japoneses acreditam de que a terra absorve as energias ruins e renova as forças. Por isso, de acordo com a crença, dormir próximo ao chão faz com que esse processo aconteça mais facilmente, melhorando o sono e trazendo mais ânimo e vigor para o dia a dia.

O modelo tradicional da cama japonesa é apenas uma esteira ou tatame combinado com um colchão fino, uma camada de edredom feito com penas de ganso (que lembra muito nossos modelos de futon) e uma almofada preenchida com grãos de feijão verde. Porém, atualmente, é possível encontrar esse tipo de cama com designs mais confortáveis e modernos.