Sanca de isopor: veja as vantagens, desvantagens e como instalar esse acabamento

Se você já viu como é o processo de fabricação e instalação da sanca de gesso, deve ter desistido de fazer só pela sujeira e pela demora que leva. Mas, a sanca de isopor não tem esse problema.

Além de ser um material muito leve, que você não precisa de força para erguer até o teto, é só fixá-la no local desejado, seja com silicone, cola de rodapé ou cola própria para sanca de isopor que encontra na mesma loja onde comprar as peças. Na falta de qualquer uma dessas colas, pode até usar fita dupla-face.

A sanca de isopor pode ser instalada já com a parede pintada, só para dar o acabamento mesmo. No máximo você terá que recortar a peça com um estilete, caso seja maior do que a sua parede, daí é bom fazer isso antes de colar, claro. Tire as medidas, corte e instale.

Quanto à pintura, só terá necessidade se a sua parede for grande e precisar emendar peças de sanca. Aí é legal pintar para esconder as emendas e dar um acabamento. Claro, também pode pintar para mudar de cor, se quiser.