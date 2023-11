Puff Quadrado: Vantagens, Modelos e 17 Ideias para Usar na Decoração

A ideia de adicionar rodinhas no seu puff quadrado é excelente quando você tem uma peça mais pesada, que é constantemente mudada de lugar. Se é um puff leve e pequeno, que pode ser erguido com facilidade, não tem necessidade de rodinhas. Mas, se for pesado e grande, é melhor adicionar rodinhas para tornar mais fácil retirá-lo do lugar, inclusive na hora da faxina.

As melhores rodinhas para puff quadrado são as de silicone por serem muito resistentes, bonitas e, o principal, não arranharem o seu piso. Outros modelos, como as de plástico, podem arranhar, pois não contam com a maciez do silicone na absorção do impacto.

Agora que você já sabe mais sobre as vantagens, os tecidos e a escolha de rodinhas para puff quadrado, veja algumas imagens de ambientes usando essa peça, todos criados pelos arquitetos e designers brasileiros cadastrados na homify. Inspire-se a montar seus ambientes usando puff decorativo.