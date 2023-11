Cadeira Acapulco: Tudo Sobre esta Peça Icônica e Versátil + 15 Fotos

A cadeira acapulco é a atual febre da decoração. Porém, apesar de ser a nova queridinha quando o assunto é poltrona para varanda, seu design não é nenhuma novidade.

A poltrona acapulco foi criada, na verdade, na década de 50. E a inspiração não poderia ser mais óbvia: seu design tem como base as espreguiçadeiras de tecido tão comuns em, obviamente, Acapulco, na costa mexicana.

O que conquistou o coração dos apaixonados por decoração é o modelo diferente e lindo desta poltrona. Porém, nem só de beleza vive esta tendência. A cadeira acapulco é confortável, ergonômica e perfeita para colocar naquele cantinho de relaxamento.

Se você está procurando uma cadeira para colocar na sacada do apartamento ou uma poltrona para varanda, as cadeiras acapulco são uma escolha mais que certeira. Porém, apesar de seu design perfeito para as áreas externas, ela também ficará linda se usada como cadeira de decoração na sala, quarto, cozinha, home office e onde mais o seu coração quiser colocar essa perfeição em forma de cadeira.

Para inspirar e mostrar como usar a cadeira acapulco na decoração, separamos 15 imagens com ambientes perfeitos em que ela esta presente. Confira como usar esta cadeira para decoração: