Como Escolher Cadeira para Escrivaninha: 20 Inspirações + 6 Dicas Preciosas

Para o escritório localizado no local de trabalho, obrigatoriamente, as cadeiras devem seguir a norma técnica NR17 dos contratos CLT, que diz respeito à ergonomia. De acordo com essa regra, a cadeira de escritório deve levar em consideração a função do funcionário na hora do trabalho e possibilitar sempre uma postura saudável. Além disso, a cadeira de escrivaninha escolhida deve ter regulagens para ser adequada conforme o tamanho e peso da pessoa que irá usá-la.

Por isso, muito mais do que a beleza, é preciso ficar de olho nessas características na hora de escolher a cadeira de escritório.