Penteadeira Suspensa: Vantagens, Instalação + 17 Inspirações

Bem, sobre a instalação, vai depender do modelo da penteadeira. Quando você compra uma penteadeira pronta, ela vem com um manual de instalação e todas as peças. Quando você manda fazer uma penteadeira de madeira planejada, a própria marcenaria inclui a instalação no serviço e você não precisa de incomodar.

Mas, mesmo assim, é bom saber como funciona, até porque você pode querer fazer a sua própria penteadeira suspensa em casa, sem ajuda de profissionais, caso já tenha alguma experiência no assunto.

Então, quando a peça estiver pronta para ser instalada, você deve usar uma furadeira para fazer uns três furos na parte de dentro ao fundo, que ficará preso na parede. Essa quantidade de furos é para uma penteadeira suspensa pequena, e os furos devem ser espaçados por igual: no lado esquerdo, no direito e no centro do móvel.

Posicione a penteadeira na parede e marque os locais em que vai precisar furar, de preferência usando um nível para garantir que o móvel vai ficar reto na parede. Em seguida, use a furadeira para furar nos locais marcados.

Coloque as buchas nos furos, encaixe a penteadeira e parafuse o móvel nas buchas. O tamanho do furo, das buchas e dos parafusos vai depender do tamanho e do peso da penteadeira. Para ter uma ideia, buchas de náilon para alvenaria de 8mm suportam até 60 quilos e já vêm com parafusos de aço de 4,8 x 55mm.

Sabendo de tudo isso, veja agora mais algumas fotos de penteadeira para se inspirar a escolher o modelo que mais combina com a decoração do seu ambiente e com o seu gosto, levando em conta a forma como você pretende utilizar esse móvel no seu dia a dia.