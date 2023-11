De tirar o fôlego: uma casa luxuosa de grande impacto visual

Começando pelo lado de fora da casa. De acordo com a arquiteta, essa fachada foi projetada para criar uma percepção de cheios e vazios, e por isso ela utilizou diferentes volumes no desenho. Apesar do conceito moderno, com essa composição de retângulos sobrepostos, o visual ganhou um toque de aconchego na parte do meio por conta do uso de brises de madeira que, além de contribuírem com a beleza da fachada, cumprem com a função de promover conforto térmico.