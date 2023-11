Escrivaninha Com Estante: Conheça as Vantagens e 23 Modelos Estilosos

Ter uma escrivaninha com estante, ou mesa de estudo com estante, em casa é uma ótima opção para quem quer, e precisa, ter um espaço idealizado especialmente para poder estudar ou trabalhar, otimizando o espaço disponível na sua residência. A necessidade de ter um cantinho especial em casa onde você pode estar concentrado com suas tarefas e, além disso, pode armazenar livros, cresceu no último ano de uma maneira que nunca poderíamos ter imaginado. Sendo assim, se você é uma das muitas pessoas que precisam criar um home office, nós selecionamos 23 modelos de escrivaninha super práticos e cheios de estilo para que você se inspire e possa colocar no seu escritório, quarto ou até mesmo na sala, uma escrivaninha com estante acoplada.

Armazenando com estilo

São muitas as opções de combinações de armazenamento que podemos ter em casa junto com a escrivaninha planejada: você pode escolher por modelos de escrivaninha com estante acoplada, escrivaninha com nicho… Como sempre acontece quando falamos de decoração, tudo vai depender do seu gosto pessoal, mas também do espaço disponível na sua casa!

Vantagens de ter uma escrivaninha com estante

A grande vantagem de ter uma escrivaninha com estante em casa é que você acaba ganhando bastante espaço e otimizando cada centímetro da sua casa. Afinal de contas, você pode utilizar toda a extensão da parede – que normalmente estaria vazia – ocupada pela escrivaninha para colocar sua estante ou nicho, e ali colocar desde livros e objetos de decoração.

Ao incorporar uma escrivaninha com estante para escritório no seu home office, você também contribui para uma melhor organização da casa. Se você tem muitas coisas para colocar na estante, você pode optar por modelos que possuem alguns compartimentos fechados, assim tudo fica mais bonito e organizado visualmente.

Outra vantagem que podemos destacar é o fator econômico. Existem muitas opções acessíveis de escrivaninhas com estante no mercado, caso você não queria ou não pode escolher uma escrivaninha planejada.

Desvantagens de ter estante para escritório

O que pode acontecer na maioria dos casos é o fato de precisar colocar uma escrivaninha com estante em um ambiente que já foi decorado anteriormente e assim, muitas vezes, existe uma certa dificuldade em combinar o estilo da escrivaninha com o restante da decoração. Por isso, nossa sugestão é que nestes casos, você escolha uma escrivaninha com um estilo e cores neutras e também que seja atemporal.

Outro ponto que precisa ser pensado antes de colocar uma estante para escritório no seu home office é saber se a parede onde você quer colocar a estante suporta esse móvel. além disso, converse com um profissional para ver se essa parede não possui encanamentos que podem acabar sendo afetados pelos furos para embutir a estante na mesma.

Diferentes materiais para escrivaninhas com estante

As escrivaninhas com estante feitas em madeira ou MDF são as mais comuns tanto quando compramos a pronta entrega como quando desenvolvemos escrivaninhas planejadas especialmente para o espaço disponível em casa. Mas como acontece com a maioria dos móveis, a escolha do material, tanto da mesa como da estante, depende do gosto pessoal. Você pode optar por colocar uma mesa de estudo de um material e a estante de outro, por exemplo. Concreto, plástico e vidro e estruturas metálicas são também materiais bastante empregados nesses casos.

Não se esqueça!

Como passamos muitas horas sentados estudando ou trabalhando, é preciso ter em consideração alguns aspectos antes de escolher a sua escrivaninha com estante. O mais importante é pensar na sua postura. Para isso seu computador precisa estar a uma determinada altura para que você não tenha problemas de postura no futuro. O ideal é que a tela do seu computador esteja na altura dos olhos, para que você não force seu pescoço. Além disso, é preciso poder repousar os braços sobre a mesa e que a sua coluna esteja reta e apoiada na sua cadeira.

Confira abaixo nossa seleção com 23 modelos de escrivaninhas super práticas e cheias de estilo!